Grève des enseignants : une forte mobilisation dans toute la France

Grilles fermées, cours de recréation vides et salles de classe silencieuses : face à la forte mobilisation du jeudi 13 janvier, certaines communes avaient mis en place un service de garde minimum. "Très pratique quand on travaille, et que l'on n'a pas la possibilité de garder les enfants à la maison", estime une maman. Dans la rue, plus de 77 000 personnes ont manifesté contre la gestion de la crise sanitaire à l'école, selon le ministère de l'Intérieur.





Les parents à la maison





Des professeurs aux chefs d'établissements en passant par les agents d'entretien, toutes les professions étaient représentées. Ils sont nombreux à s'accorder pour réclamer de meilleurs équipements, et une nouvelle organisation dans les établissements. Les parents, eux, ont été contraints de rester à la maison, afin de garder leurs enfants. "Avec les enfants, c'est compliqué, et à la fin de la journée, tu ressors avec une tête comme ça parce que tu as géré tes deux vies à la fois", confie Claire Cariglio, une maman en télétravail. L'appel à la grève n'a pas été reconduit.