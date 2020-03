Gérald Darmanin : "Nous verrons dans quelques jours si d’autres mesures doivent être prises"

Qui va payer les salaires de mars pour les commerçants, et ces salaires seront-ils diminués en pleine épidémie de Covid-19 ? "L’État a pris des dispositions très importantes. D’abord pour les salariés, si l’entreprise ne peut pas payer ses salariés et qu’elle doit les mettre au chômage partiel, l’État prend 100% de ce chômage, à la place des entreprises (…) Et c’est même rétroactif", affirme le ministre de l’Action et des Comptes publics en direct dans le 20 Heures du jeudi 19 mars.

35 milliards d’euros de trésorerie

"Nous avons aussi décalé le paiement de toutes les charges (…) Il faut savoir que ces cotisations payent l’assurance maladie, les retraites évidemment. Il s’agit de 35 milliards d’euros de trésorerie que l’État prend à sa charge. Et nous verrons dans quelques jours, dans quelques semaines si d’autres mesures doivent être prises", précise Gérald Darmanin.

Le JT

Les autres sujets du JT