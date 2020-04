Gérald Darmanin craint qu’une hausse des impôts "décourage" les Français

L’Etat français se trouve dans une impasse au niveau économique. Pour tenter de ne pas sombrer à cause de la crise sanitaire qui touche le pays, le gouvernement tente de trouver un moyen de renflouer ses caisses. Si une hausse des impôts reste une option, elle semble compliquée à mettre en place. "Quand on met plus d’impôts sur le dos des entreprises, plus d’impôts sur le dos des salariés, on décourage l’activité économique", estime le ministre de l’Action et des Comptes publics Gérald Darmanin.

Un salut qui pourrait passer par la croissance

L’économie française risque de continuer à souffrir pendant un certain temps à la suite à cette crise majeure. Député LR de l’Oise, Eric Woerth prédit qu’il va falloir être patient et se concentrer sur certains facteurs fondamentaux pour une relance économique du pays. "Il faut pendant un certain nombre de temps, des mois, probablement quelques années, deux ou trois ans, avoir une croissance qui permette suffisamment de dégager des ressources fiscales mais par la croissance", explique-t-il.