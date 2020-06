Frontières : ces touristes interdits d'Europe

Des passagers bientôt plus nombreux dans les aéroports européens, mais triés sur le volet. Le mercredi 1er juillet, l'Union européenne rouvrira mercredi ses frontières à quinze pays dont la situation sanitaire est similaire ou meilleure qu'en Europe. À commencer par l'Australie, qui ne compte qu'une centaine de décès et une propagation vite maitrisée.

Une réouverture des frontières avec la Chine sous conditions

La Nouvelle-Zélande, le Japon et la Corée du Sud font également partie de la liste. Plus surprenant, la présence de la Chine, mais seulement si Pékin accueille les voyageurs européens. Le Rwanda est éligible et est le premier pays d'Afrique à avoir confiné ses citoyens. Le Maghreb est également autorisé. Dans l'Europe de l'Est, le Monténégro, la Serbie et la Géorgie bénéficient aussi du laissez-passer.

Le JT

Les autres sujets du JT