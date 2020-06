franceinfo junior. Comment marche l'application StopCovid ?

L'application StopCovid sur un smartphone. Photo d'illustration. (JOEL SAGET / AFP)

La nouvelle application StopCovid a été lancée mardi 2 juin en France. Le premier jour, près de 600 000 personnes l'ont téléchargée, selon le gouvernement. Mais comment fonctionne-t-elle ? Au micro de franceinfo junior, Alexis, Ben et Ariane, 11 ans, interviewent Jérôme Colombain, journaliste à franceinfo, spécialiste des nouvelles technologies.

Alexis démarre l'émission avec sa première question : "En quoi télécharger cette application va nous aider à stopper le virus ?" Jérôme Colombain lui explique : "Le but de cette application, c'est de prévenir les gens s'ils ont été en contact avec des personnes contaminées par le coronavirus. On les prévient après coup. (...) On va retracer les contacts entre les gens", explique le journaliste.

À son tour, Ariane, 11 ans, s'interroge sur le fonctionnement de l'application StopCovid : "Comment ils savent à côté de qui on est ?" Une technologie qui marche si d'autres personnes ont aussi l'application installée : "Les mobiles vont se parler entre eux, s'envoyer des informations, se détecter. C'est comme ça qu'on va savoir qu'on est à proximité de quelqu'un", au moins pendant 15 minutes et à moins d'un mètre. "Ça fonctionne avec le Bluetooth, ce système sans fil qui permet par exemple de brancher un casque, des oreillettes" sur son téléphone. "Il n'y a pas de géolocalisation", complète Jérôme Colombain. Mais l'inconvénient, "c'est que ce n'est pas super précis."

Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui ont cette application ? pourquoi des gens seraient contre ? D'autres pays ont-ils des dispositifs équivalents ? Sur cette page, réécoutez en entier l'émission du jour sur l'application StopCovid.