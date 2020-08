Football : les rassemblements pour la finale de la Ligue des champions inquiètent

Des scènes de liesse devant le Parc des Princes, mardi 18 août, ou sur les Champs-Elysées. Des supporters transportés par la victoire de leur équipe, le Paris Saint-Germain, quitte à oublier les gestes barrières. "Avec cela, le Covid-19 n’existe plus, nous sommes immunisés !", veut croire un jeune homme. "C’est le feu quoi, c’est le football", confie un second. A trois jours de la finale de la Ligue des champions, Anne Souyris, l’adjointe de la mairie de Paris à la Santé, veut interdire les rassemblements. "Il ne faut pas que ce soit la fête du Covid", a-t-elle déclaré.

Même inquiétude du côté du gouvernement. La ministre des Sports appelle les supporters à soutenir leur équipe à la maison. "On sait que la première cause de contagion ce sont les rassemblements, donc encore une fois il faut que l’on arrive à célébrer autrement ces matchs et le sport ne doit pas être une raison pour qu’une deuxième vague reprenne", indique Roxana Maracineanu, la ministre des Sports.

