Fêtes de fin d’année : des règles strictes en Europe

Noël est préservé en France, mais ce n'est pas le cas dans tous les pays européens, particulièrement touchés par le coronavirus. "En Belgique, les règles sont plus strictes. Il n’y a pas d’assouplissement le soir de Noël : une seule personne peut être invitée dans chaque famille. Une quarantaine sera également obligatoire pour tous les voyageurs en provenance d’une zone 'rouge', ce qui concerne tous les Français qui voudraient venir en Belgique", explique le journaliste Julien Gasparutto, en direct de Bruxelles, vendredi 11 décembre.



Six personnes maximum en Italie

En Italie, le gouvernement recommande, comme en France, six personnes à table, mais il sera interdit de quitter sa commune les 24 et 25 décembre, et il est déjà interdit de se déplacer d’une région à une autre. "En Allemagne, cela sera entre cinq et dix personnes à table, reprend le journaliste. Et, en Espagne, dix personnes, puisque la situation s’est légèrement améliorée et que les déplacements sont désormais autorisés".

