Noël : quelles sont les règles chez nos voisins européens ?

Noël est préservé en France mais ce n'est pas le cas de tous les pays européens, particulièrement touchés par le Covid-19. "En Belgique, explique le journaliste Julien Gasparutto, les règles actuelles s'appliqueront le soir de Noël c'est-à-dire une personne maximum invitée par famille. Seules les personnes isolées pourront accueillir deux personnes chez elle. La Belgique va imposer une quarantaine, obligatoire, pour tous les voyageurs en provenance de l'étranger, c'est-à-dire quasiment toute l'Europe, pour limiter le flux de voyageurs sur son territoire".





La messe du pape avancée à 19h30

Des restrictions en Italie ont également été mises en place. Le gouvernement recommande, comme en France, six personnes à table, mais il sera interdit de quitter sa commune les 24 et 25 décembre. Il est interdit de passer d'une région à l'autre et la messe de Noël du pape sera avancée à 19h30 afin de respecter le couvre-feu. "En Allemagne, cela sera entre 5 et 10 personnes à table selon les régions", rapporte Julien Gasparutto depuis Bruxelles.