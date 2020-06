Fête des Mères : des retrouvailles familiales un peu plus symboliques cette année

La fête des Mères a pris une tout autre dimension, dimanche 7 juin, après deux mois de confinement qui ont séparé les familles. À Reims (Marne), deux sœurs ne voulaient certainement pas rater l'occasion d'aller rendre visite à leur mère de 95 ans dans une maison de retraite. "Pour nous, c'est très important de pouvoir encore venir lui souhaiter sa fête des Mères. Elle est prioritaire en tout. il s'est passé tellement de choses ces derniers mois qu'on a eu la crainte", confie Carole Bernard, fille d'une résidente de l'Ehpad.

"Ça fait du bien"

Les retrouvailles sont restées discrètes, sans effusions, mesures sanitaires oblige. "Même si ce sont des visites relativement courtes, ce n'est pas un après-midi complet, ça fait du bien quand même", indique Rolande Maitrot, elle aussi venue voir sa mère. Dans le Doubs, à Chamesol, des familles ont pu se retrouver dans un restaurant, à la table d'un établissement étoilé qui affiche complet. Et il y a la queue dehors pour une raison très simple : chaque année, la commune offre un repas gastronomique gratuit aux mamans. Cette année, à cause des raisons sanitaires, il a fallu se réinventer. Les repas sont toujours offerts, via une formule à emporter.

