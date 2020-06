Fête de la Musique : fallait-il la maintenir ?

Ce sont des images de foules, de danses, sans masques ni distanciation physique. La Fête de la Musique a vu les Français sortir faire la fête, au mépris des règles sanitaires. "Les gestes barrières, ils ne sont pas du tout respectés", convient une fêtarde. "Ça fait trois mois que personne n'a fait la fête, les jeunes ont envie de sortir c'est normal", explique une autre.

"Il faut rester extrêmement vigilant"

Les forces de l'ordre ont dû intervenir à quelques reprises pour tenter de faire respecter l'impossible cohabitation entre fête de règles sanitaires. "On a des messages d'un peu partout en France et d'autres pays qui montrent que le virus circule toujours", explique le Pr Eric Maury, médecin et président de la Société de réanimation. "Il est à redouter qu'une deuxième vague survienne, donc il faut rester extrêmement vigilant", prévient-il.

