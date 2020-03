Fermetures des écoles : qui va garder les enfants ?

Ils sont déjà en première ligne. C'est le branle-bas de combat dans une entreprise de garde d'enfants, dans la matinée du vendredi 13 mars. La plateforme met en réseau les offres et les demandes de baby-sitting. "Il y a une explosion du nombre de demandes de parents qui doivent trouver une solution de garde d'enfants. On a énormément d'entreprises qui se retrouvent dans des situations complexes parce que tous leurs collaborateurs ne peuvent pas faire du télétravail", explique Benjamin Suchar, fondateur de yoopies.fr.

Des petites annonces solidaires

Et depuis jeudi soir, c'est le même casse-tête pour des millions de parents : comment concilier travail et garde d'enfants ? "Je vais les déposer aux grands-parents, et mon mari a une semaine sur deux de télétravail", précise une maman. Sur les réseaux sociaux, les petites annonces solidaires fleurissent. Une animatrice périscolaire propose par exemple ses services aux parents pour faire garder leurs enfants, dans la région clermontoise (Puy-de-Dôme).

Le JT

Les autres sujets du JT