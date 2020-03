Coronavirus : Macron annonce la fermeture de toutes les écoles

Jusque-là, les fermetures d’établissements scolaires avaient été ciblées. Soit dans les départements foyers du Covid-19, comme dans l'Oise ou le Haut-Rhin, soit quand un cas de contamination était découvert dans une classe en particulier, comme dans un collège de Montreuil (Seine-Saint-Denis). Jeudi 12 mars, à 20 heures, Emmanuel Macron a pris la parole concernant l'épidémie du nouveau coronavirus. "C'est certainement l'annonce principale jeudi soir, l'annonce de la fermeture de toutes les crèches, écoles, collèges et lycées à compter de lundi", explique le journaliste Léopold Audebert, en direct du ministère de l'Éducation nationale.

Les universités aussi fermées

"Ce qui concerne 12 millions d'élèves, de la maternelle au lycée et 870 000 enseignants. Mais une autre nouveauté, jeudi soir, la fermeture pour la première fois des universités. Cela concerne 75 établissements au total et plus d'un million et demi d'étudiants. C'est vraiment un changement de stratégie, de la part du gouvernement", poursuit le journaliste.

