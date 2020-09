Fermeture des bars et restaurants : la colère des gérants à Marseille

A Marseille (Bouches-du-Rhône), de nouvelles restrictions ont été instaurées afin de freiner l'épidémie. Tous les bars et restaurants vont être fermés durant au moins deux semaines à compter de samedi 26 septembre. Les restaurateurs sont sous le choc. Réunis en urgence hier soir, les professionnels ne comprennent pas pourquoi ils sont directement visés par le gouvernement et dénoncent un manque de concertation. "On ne comprend pas, je ne comprends pas pourquoi ils nous font ça. On est dégoutés. Ça va être une crise sociale, les gens vont se mettre la corde au cou", témoigne un chef d'établissement.

Les élus en colère

"Notre territoire est aujourd'hui sanctionné, puni, montré du doigt", déplore Benoît Payan, premier adjoint à la mairie de Marseille. En colère, il regrette également que la ville ait été mise "en quasi confinement sans que personne n'ait été concerté" et a fait part de sa "colère".

