"Feminicid-19" : le clip des Fallen Lillies qui dénonce les violences conjugales fait un carton sur les réseaux sociaux

Parmi les conséquences du confinement, un risque d'aggravation des tensions et des violences au sein des couples. Les femmes en sont les premières victimes. Avec son titre "Feminicid-19", le groupe de rock féminin installé à Montbéliard, dans le Doubs, pousse un coup de gueule.

Leur groupe s'appelle Fallen Lillies, quatre filles très rock qui ne mâchent pas leurs mots. Surtout lorsqu'il s'agit des violences faites aux femmes. Avec le confinement, ces violences auraient augmenté de 30%. Un chiffre terrifiant qui pousse Hélène, Laura, Ludivine et Marine à enregistrer un titre et à tourner un clip sur le sujet. Le morceau s'intitule Feminicid-19. Il est déjà amplement partagé sur les réseaux sociaux.

Riff de guitare et texte en français pour arrêter l'horreur

Comme tout le reste du répertoire du groupe de Montbéliard, Feminicid-19 reste fidèle au heavy rock metal pêchu. Guitares saturées, voix déterminées, rythmique ultra soutenue, et pour la première fois, le quatuor de filles chante en français. Du "bruit" et des mots pour dénoncer l'horreur. "On voit qu'il y a une certaine passivité des institutions vis-à-vis des violences faites aux femmes ; avec ce titre on a voulu lancer un pavé dans la mare", explique Ludivine, la bassiste.

La peur au ventre, les poings liés, la parole seule peut les arrêterFallen LilliesExtrait de Feminicid-19

Séparées mais unies dans la création

Avec le confinement, les Fallen Lillies ont vu, comme de nombreux groupes de musique, leurs concerts interrompus. Une tournée d'une quinzaine de dates qui devait les faire voyager en France mais aussi en Angleterre et en Belgique. Séparées d'un seul coup, les quatre filles ont décidé de poursuivre leur création avec une action militante. Chacune a enregistré sa partition chez elle et tourné des images sur fond noir. En quelques jours, le clip dont les paroles sont sous-titrées ("pour faire passer au plus grand nombre le message") a déjà été vu par plus de 10 000 internautes.

Fallen Lillies / Youtube

Après le confinement, les Fallen Lillies se retrouveront pour enregistrer leur premier album. On attend avec impatience sa sortie prévue au début de l’année prochaine.