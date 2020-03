Face au confinement, un élan de solidarité se développe en France

Le confinement qui touche toute la France ne doit pas empêcher le pays de continuer à tourner. Chacune à sa manière, les entreprises adaptent leur mode de fonctionnement. Une boutique à Plouescat dans le Finistère vend des chaussures. Pour éviter une perte de 30 000 euros du chiffre d’affaires, elle décide de proposer en ligne ses produits dans des vidéos. La gérante assure ensuite la livraison chez ses clients.

Aider les personnes âgées confinées

Certaines personnes n’ont plus beaucoup l’occasion de se déplacer en raison des mesures mises en place et du risque que constituerait une contamination au coronavirus. Octogénaire et souffrant de problèmes respiratoires, Yvette Polin peut profiter de l’aide d’habitants de la commune qui s’appliquent à lui livrer ses courses directement à sa porte. "C’est tellement pratique et puis c’est tellement sympa", se réjouit-elle.

