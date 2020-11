Face à la flambée de Covid-19, les hôpitaux américains de nouveau sous pression

Après une hausse très rapide du nombre de cas de Covid-19 depuis plusieurs semaines aux Etats-Unis, les hôpitaux de plusieurs régions se retrouvent aujourd'hui de nouveau sous tension, forçant les autorités locales à prendre de nouvelles mesures pour tenter de faire face à l'épidémie.

Les Américains redoutent aujourd'hui un scénario à l'européenne, alors que la moyenne des contaminations dépasse les 100 000 nouveaux cas chaque jour. Plus de 65 000 personnes malades du Covid-19 sont actuellement hospitalisées sur le sol américain, selon le Covid Tracking Project (site en anglais), du jamais-vu.

Plus d'un million de cas détectés au Texas

Dans l'Etat de New York, les établissements ayant une licence de vente d'alcool (y compris les restaurants) devront fermer à 22 heures à partir de vendredi. La ville de New York était le premier épicentre de l'épidémie aux Etats-Unis, mais des foyers de contamination ont depuis surgi à travers le pays, n'épargnant pratiquement aucune région.

La situation est particulièrement préoccupante dans la région d'El Paso, au Texas, Etat qui a dépassé le million de cas détectés. A la frontière avec le Mexique, le comté d'El Paso compte à lui seul plus de 1 000 personnes hospitalisées. Les hôpitaux y sont occupés à 40% par des malades du Covid-19.

Le gouverneur du Texas, Greg Abbott, a demandé à utiliser un centre médical militaire pour accueillir les patients autres que ceux atteints du Covid-19, afin de libérer des places. Des morgues mobiles supplémentaires doivent aussi être installées.

Dans le Dakota, plus d'un habitant sur 2 000 est hospitalisé

La première vague n'est jamais retombée aux Etats-Unis, mais la courbe des contaminations a connu au total trois hausses notables : une première au printemps, avec pour épicentre l'Etat de New York, un rebond durant l'été, notamment dans le sud du pays, et un nouveau pic depuis la mi-octobre, à des niveaux encore jamais atteints.

Les records enregistrés sont à l'heure actuelle tirés par le Midwest. Dans le Dakota du Nord et du Sud, plus d'un habitant sur 2 000 est actuellement hospitalisé pour Covid-19, selon le Covid Tracking Project. Dans le Minnesota, le gouverneur Tim Walz a ordonné la fermeture des bars et des restaurants à 22 heures, et une limite de 10 personnes pour tout rassemblement. Les restrictions se multiplient ailleurs aussi. Plus à l'ouest, dans l'Utah, le port du masque en public a été rendu obligatoire dans tout l'Etat.

Le président élu Joe Biden a de nouveau plaidé lundi pour le port du masque qui, a-t-il dit, "n'est pas une posture politique". Il a promis de s'attaquer à la crise sanitaire dès le premier jour de son mandat, le 20 janvier.