Eurozapping : un tunnel polémique en Allemagne ; le ras-le-bol du personnel soignant en Espagne

Le plus grand projet ferroviaire d’Europe est entre les mains de la justice allemande. Il fera près de 18 kilomètres et doit relier l’Allemagne au Danemark en mer Baltique. Un tunnel d’un investissement de 11 milliards d’euros, payés principalement par les Danois. Mais depuis quatre ans, les écologistes allemands bloquent le chantier et souhaitent faire capoter le projet. Le verdict sera rendu mi-octobre par un tribunal.

Précarité du personnel soignant en Espagne

En Espagne, le manque de personnels soignants fait la une de l’actualité. La précarité s’installe à l’image de Cristina Sanz, médecin urgentiste, qui a signé 18 contrats à durée déterminée en trois mois. Mal payé, mal géré, le personnel médical déserte. De plus en plus d’infirmières quittent le pays. Les hôpitaux sont débordés par la seconde vague de contamination.



En Finlande, des chiens renifleurs traquent la Covid-19. Ils sont formés à sentir l’odeur des passagers contaminés.