Eurozapping : rebondissement dans l'affaire Palme en Suède ; transition écologique en Allemagne

Les Suédois espéraient des preuves concrètes et de nouvelles révélations sur l’assassinat du Premier ministre, Olof Palme, en 1986 à la sortie d’un cinéma. Les conclusions du parquet et l’identité du suspect mis en cause suscitent la déception. Mercredi 10 juin, le procureur Krister Petersson, chargé du dossier depuis 2017, a désigné Stig Engström comme le meurtrier présumé du Premier ministre.

Les discothèques suisses rouvrent

A Berlin (Allemagne), l’hydrogène est privilégiée pour la transition écologique. Les centrales à charbon polluantes sont supprimées. Après avoir mis fin au nucléaire, le gouvernement met sept milliards d’euros pour miser sur l’énergie de demain : l’hydrogène.



En Suisse, les boîtes de nuit ont rouvert avec des masques ou du plexiglas pour des baisers en toute sécurité. Seul bémol, la fête est finie.

Le JT

Les autres sujets du JT