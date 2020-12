Eurozapping : le Covid-19 se développe en Russie ; une discothèque rouvre en Suisse

Benoît Mousset, C. Gindre

Inquiétante progression du coronavirus en Russie. Avec plus de 26 000 nouveaux cas quotidiens, la pandémie de Covid-19 ne faiblit pas. À Moscou, malgré des restrictions et le port du masque obligatoire dans les transports, la population réclame plus d'efforts. Mais Vladimir Poutine refuse pour ne pas pénaliser l'économie.

Un espoir pour les supporters

Une expérience remarquée aux Pays-Bas. Le mythique stade de football de l'Ajax Amsterdam accueille des scientifiques dans ses tribunes. Ils ont installé des aérosols pour mieux comprendre la propagation du virus dans un endroit à forte densité humaine. La recherche se concentre aussi sur les purificateurs d'air qui doivent rendre les stades plus sûrs afin de permettre le retour du public.

Une boîte de nuit réputée de Lausanne (Suisse), fermée depuis mars, est devenue un centre de don du sang. Un cadre atypique qui plaît aux donneurs comme au personnel médical. Avec l'épidémie de coronavirus, le don du sang a chuté de 30% dans le pays.