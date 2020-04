États-Unis : le coronavirus plonge de nombreux américains dans la pauvreté

Avec plus de 25 000 décès, les États-Unis sont le pays le plus touché par l'épidémie de coronavirus. Contrairement à ce qui existe en France, où la Sécurité sociale finance les hospitalisations des cas graves et où des aides d'urgences ont été débloquées pour les plus démunis, le système américain crée un nombre très important de laissés pour compte, qu'ils soient malades ou simplement chômeurs. Dans les grandes villes, les files de voitures se multiplient pour recevoir de l'aide alimentaire.

"Il faut être brutal sur le court terme"

"Pour sauver les emplois à long terme, il faut être brutal sur le court terme", justifie ainsi le propriétaire d'une chaîne de chocolatiers, qui a licencié 50 personnes depuis le début de la crise. En tout, 16 millions d'Américains se sont retrouvés presque du jour au lendemain sans emploi. Si le gouvernement fédéral leur a promis une aide, pour le moment rien n'est arrivé.





Le JT

Les autres sujets du JT