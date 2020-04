DIRECT. Coronavirus : les Etats-Unis déplorent 2 228 morts en 24 heures, plus lourd bilan journalier recensé par un pays

Ce qu'il faut savoir

L'épidémie de coronavirus a atteint un nouveau et dramatique pic aux Etats-Unis, mercredi 15 avril. Selon l'université Johns Hopkins, 2 228 personnes y ont succombé au virus en 24h, entre lundi soir et mardi soir. Jamais un unique pays n'avait connu une journée aussi meurtrière depuis le début de l'épidémie. Après un précédent pic vendredi, le bilan américain avait pourtant décru. Pays le plus touché, les Etats-Unis comptent désormais plus de 25 000 morts, et plus de 600 000 cas recensés.

Washington suspend sa contribution à l'OMS. Comme il avait déjà menacé de le faire, Donald Trump a annoncé que son pays ne verserait plus sa part du financement de l'Organisation mondiale de la santé, dont il est le principal contributeur avec plus de 400 millions de dollars par an. Les versements sont coupés le temps d'évaluer son rôle "dans la mauvaise gestion et la dissimulation de la propagation du coronavirus", a déclaré le président américain, qui a critiqué la gestion du président de l'organisation.

Plus de 15 000 morts en France. Avec 762 nouveaux décès, dans les hôpitaux et les établissements médico-sociaux comme les Ehpad, le bilan annoncé mardi soir était le plus lourd depuis le début de l'épidémie. Le cap symbolique des 100 000 cas de coronavirus confirmés par tests a également été franchi. Néanmoins, le solde des personnes en réanimation est négatif pour le sixième jour consécutif.

Didier Raoult toujours très discuté. Dans un entretien à RFI, Emmanuel Macron plaie pour que la thérapie à l'hydroxychloroquine du professeur "soit testée" (des études sont en cours en France) et espère des résultats rapides : "Il faut qu'on avance, qu'on montre l'efficacité et qu'on mesure la toxicité". Mardi, Didier Raoult a fait réagir l'ARS de Provence-Alpes-Côte d'Azur en déclarant que "l'épidémie est en train de disparaître de Marseille". Une annonce jugée "prématurée" par le directeur de l'ARS.

Le Festival de Cannes réfléchit à de nouvelles "formes". Dans un communiqué, mardi, les organisateurs jugent "difficile de penser que le Festival de Cannes puisse être organisé cette année sous sa forme initiale", les festivals restant interdits jusqu'a mi-juillet au moins. Un report avait dans un premier temps été annoncé. Le Festival annoncera sa nouvelle formule après des "consultations" avec le monde du cinéma.