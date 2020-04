Prime pour les fonctionnaires en première ligne et aides aux plus démunis : ce qu'il faut retenir des principales mesures du "plan d'urgence" contre le coronavirus

Le gouvernement a réévalué son plan de crise à plus de 110 milliards d'euros pour permettre aux agents de l'Etat et aux plus modestes de faire face aux difficultés économiques rencontrées par le pays.

Le ministre de l'Economie, Bruno Le Maire, le Premier ministre, Edouard Philippe, et le ministre de l'Action et des Comptes publics, Gérald Darmanin, à Paris, le 19 mars 2020. (LUDOVIC MARIN / AFP)