États-Unis : l'épidémie hors de contrôle

Des heures d'attente dans leur voiture afin d’être testé au Covid-19. Avec la flambée des contaminations, un drive-test de Miami (États-Unis) tourne à plein régime. Plus de 9 000 nouveaux cas enregistrés en Floride samedi 28 juin, un record. Plus inquiétant encore, l'âge moyen des personnes infectées : 33 ans.

Une épidémie qui progresse

Les bars et les plages sont bondés. Déconfinés début juin, les jeunes ont vite repris leurs habitudes en Floride. Ils ont négligé les gestes barrières. La Floride, l'Arizona, la Californie... plus de la moitié des États américains ont constaté une hausse des contaminations. Plusieurs Etats ont été contraints de faire machine arrière. Au Texas, les bars sont de nouveau fermés. Reste à savoir si cela suffira à enrayer l'épidémie qui semble de plus en plus hors de contrôle.

