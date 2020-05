États-Unis : en pleine pandémie, la revanche du plastique

En pleine crise du Covid-19, les lobbyistes du plastique sont en train de faire reculer les écolos. Ce jour-là, Richard Chang, directeur artistique, a quitté son confinement pour se ravitailler. "Je fais mes courses une fois toutes les deux semaines, j'essaie d'acheter le double par rapport à d'habitude, je n'ai pas envie de retourner tout le temps en magasin", explique-t-il.

Des sacs plastiques jetables

Richard veut nous montrer, caché dans son coffre, l'objet qui effraie les habitants de sa ville. Un simple sac à provisions, soupçonné de répandre le virus du Covid-19. "J'ai des sacs en toile réutilisables, mais je n'ai plus le droit dans tous les supermarchés, c'est nul", regrette-t-il. Les sacs plastiques jetables ont disparu un temps, mais ils sont de retour à la caisse, car ils sont jetables. Richard vit dans le New Jersey, un État américain touché de plein fouet par la pandémie avec plus de 9 000 morts.