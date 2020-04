VIDEO. Coronavirus : aux Etats-Unis, des robots livrent vos courses (pour éviter les contacts humains)

Ce petit robot blanc à six roues est en mission dans les rues d'un quartier de Washington (Etats-Unis). Il assure les livraisons du Broad Branch Market, une supérette, afin d'éviter tout contact entre les commerçants et les clients. Une mesure sanitaire bienvenue en ces temps d'épidémie. Aux États-Unis, 40 employés d'épicerie sont morts du Covid-19. "Il faut tout d'abord télécharger l'application Starship Deliveries. Ensuite, vous fournissez vos informations. Ainsi, vous saurez si vous êtes à l'intérieur du périmètre de livraison des robots", explique Tracy Stannard, propriétaire de la supérette.



Jusqu'à 35 livraisons quotidiennes

La flotte de 10 robots réalise entre 30 et 35 livraisons par jour dans un rayon d'1,5 kilomètre. Le tout à une vitesse de 6 km/h. Les robots sont capables de détecter des obstacles comme les piétons et de traverser les rues sans encombre. "J'ai beaucoup utilisé des systèmes de livraison, mais c'est de plus en plus difficile de trouver des créneaux. Comme de plus en plus de restaurants livrent aujourd'hui, nous faisons appel à eux", indique Jake Williams, habitant de Washington.