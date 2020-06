Environnement : se protéger du Covid-19 en optant pour des objets écologiques

C’est un restaurant qui respecte à la fois l’environnement et les normes sanitaires. En pleine période d’épidémie de coronavirus, un établissement de Rennes (Ille-et-Vilaine) a choisi d’installer des parois en carton imprimé entre ses tables. "C’est une matière écologique provisoire et donc plus facile à recycler par rapport au Plexiglass", reconnait le chef cuisinier Anthony Le Fur.

Des masques en papier antiprojections

À Château-Gontier-sur-Mayenne (Mayenne), c’est une autre innovation durable qui a vu le jour. Cette usine produit des masques en papier antiprojectionS produit avec notamment des encres biovégétales. "C’est un masque à usage non sanitaire. C’est un masque en papier qui n’a pas de système de filtration, il ne va pas remplacer les masques chirurgicaux", explique Denis Auguste, concepteur chez l'imprimeur Faguier Print & Pack. L’entreprise assure ne pas faire de profits sur ces produits qui participent avant tout à l’effort national.