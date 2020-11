Environ 20% des professeurs des écoles seront en grève mardi, selon le Snuipp-FSU

Le Snuipp-FSU prévoit environ 20% de professeurs grévistes dans les écoles primaires mardi 10 novembre, pour une journée d'action intersyndicale sur le sanitaire, a appris franceinfo auprès du premier syndicat de professeurs en primaire. Cette "grève sanitaire" a pour but de dénoncer un protocole sanitaire jugé insuffisant pour freiner l'épidémie de Covid-19.

Le Snuipp-FSU prévoit notamment 45% de professeurs grévistes en Seine-Saint-Denis, 40% dans les Pyrénées-Orientales, 25% dans l'Eure, 20% en Gironde ou encore 15% de grévistes en Indre-et-Loire.

Ces estimations sont basées sur des déclarations d'intention des professeurs des écoles maternelles et élémentaires. Il n'y a pas d'estimation pour le second degré, les professeurs de collège et lycée n'étant pas obligés de se déclarer. De son côté, le ministère de l'Éducation ne fournit pas de chiffres pour l'instant.