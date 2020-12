En Provence, les tests de dépistage du Covid vont se multiplier avant les fêtes de Noel

Avant de retrouver leurs proches pour Noel, les Francais ont pour la plupart l'intention d'aller se faire tester. Les pharmacies et certaines régions qui ont commandé des tests antigéniques supplémentaires tentent d'anticiper.

On est en train de mettre en place une sorte de planning sur la semaine de Noël, à partir du 22 décembre pour fluidifier les choses. Lucie Mayeux-Corsin Docteur en pharmacie

A Marseille, une pharmacie teste actuellement entre 8 et 20 personnes par jour. Une tente est dressée à cet effet. Pour l'instant, les pharmacies s'approvisionnent facilement en tests antigéniques mais qu'en sera-t-il à l'approche des fêtes, au moment du regroupement des familles ? La Région Sud encourage les Provençaux à se faire tester massivement. Le syndicat national des biologistes lui craint un engorgement des laboratoires et des pharmacies et recommande de se faire dépister seulement en cas de symptômes.

Dans la Somme, jusqu'à 150 personnes viennent se faire dépister chaque jour dans ce centre de prélèvement provisoire d'Amiens. Le centre s'apprête à recevoir beaucoup plus de monde la semaine qui précède Noël envisage d'embaucher plus de personnel. Dans cette pharmacie de ville, deux à trois personnes se font dépister par jour mais la pharmacienne a déjà anticipé l'augmentation des demandes. a acheté 100 000 tests antigéniques qui seront mis à disposition de l'Ordre Régional des Pharmaciens