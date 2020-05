EN IMAGES. Masqués et à distance, les Européens retrouvent la vie au grand air, alors que les mesures de confinement sont assouplies

Musées, églises, bars, attractions touristiques… Le déconfinement est amorcé, depuis le 18 mai, avant l'été, dans plusieurs pays d'Europe.

Lentement, l'Europe se déconfine. De plus en plus d'établissements ont rouvert leurs portes en Italie, en Espagne, en Allemagne ou encore en France, depuis le 18 mai. Alors que plusieurs pays ont, contrairement à la France, permis aux bars et restaurants de déployer leurs terrasses, la vie reprend doucement son cours. Ainsi, certaines zones touristiques ont pu à nouveau recevoir des visiteurs, souvent en prenant des mesures drastiques pour faire respecter les règles de distanciation physique afin de ne pas relancer l'épidémie de Covid-19.

Alors qu'il est question de rouvrir les frontières pour permettre aux Européens de se déplacer cet été, franceinfo fait un petit tour de quelques lieux emblématiques du tourisme, qui entrent à petits pas prudents dans le monde d'après.