EN IMAGES. Etats-Unis : un restaurant étoilé installe des mannequins à table pour faire respecter la distanciation

Une maison de poupées ? Non, un restaurant à l'heure du coronavirus. Pour sa réouverture fin mai, un établissement trois étoiles de la région de Washington placera des pantins à taille humaine à certaines de ses tables pour éloigner les clients.

"Quand nous avons dû résoudre le problème de la distanciation sociale et réduire de moitié notre capacité d'accueil, la solution nous a semblé évidente : remplir (la salle) avec des mannequins bien habillés", explique le chef et propriétaire de The Inn at Little Washington, situé en Virginie, à deux heures de la capitale américaine.

Un mannequin en costume des années 1940 dans le restaurant The Inn, à Little Washington (Virigine). (WIN MCNAMEE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP)

A partir du 29 mai, les fins gourmets pourront retrouver les menus à 248 dollars (sans les vins) de ce restaurant, l'un des 14 à compter trois étoiles au guide Michelin aux Etats-Unis. Colliers de perles, robes à carreaux, costumes rayés et canotiers habilleront donc les mannequins disposés dans les salles du restaurant The Inn at Little Washington, afin de plonger les clients dans l'atmosphère des années 1940.

"Cela permettra qu'il y ait assez d'espace entre les vrais clients, provoquera quelques sourires et permettra de prendre des photos drôles, ajoute le maître des lieux. Les mannequins m'ont toujours plu. Ils ne se plaignent jamais." A l'inverse des clients trop difficiles.