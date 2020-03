EN IMAGES. Coronavirus : à l'heure du confinement, les rues et places des villes françaises désertées comme jamais

L'exécutif a mis en place mardi une restriction stricte des sorties et déplacements s'appliquant à tout le territoire, pour lutter contre la propagation de l'épidémie de Covid-19.

La France est à l'arrêt. La population a déserté les rues et les lieux touristiques après la mise en place, mardi 17 mars, du confinement général pour lutter contre la propagation du coronavirus. Durant au moins quinze jours, les Français ont obligation de rester chez eux, sauf pour quelques exceptions : faire leurs courses, se soigner, pratiquer une activité sportive ou aller travailler (lorsque le télétravail est impossible). Chaque sortie doit être justifiée par une attestation de déplacement dérogatoire, sous peine d'être sanctionnée par une amende de 135 euros.

>> Suivez les dernières informations sur le confinement et l'épidémie de coronavirus dans notre direct

Quelque 100 000 policiers et gendarmes ont été mobilisés pour contrôler le respect de ces mesures. Et les Français ne s'y plient pas tous. "En 24 heures, il y a eu 70 000 échanges avec les Français pour leur expliquer pourquoi ils étaient en infraction et depuis ce matin, 4 095 procès-verbaux qui ont été dressés", a déclaré le ministre de l'Intérieur, mercredi 18 mars, dans le "20 heures" de TF1. "Globalement, les Français sont responsables et ont changé leur comportement", a toutefois nuancé Christophe Castaner. Franceinfo illustre, en quinze photographies, le confinement général des Français.