Un véhicule auto-école à Lille (Nord). Photo d'illustration. (STÉPHANE BARBEREAU / FRANCE-BLEU NORD)

Si le bac est passé au contrôle continu cette année, ce n’est pas le cas du permis de conduire ! L’autre grand rite de passage à l’âge adulte n’a pas flanché face au Covid-19. Les examens ont repris depuis le déconfinement mais avec deux mois de retard, forcément. Rien que dans le Périgord, il y a 2 000 candidats au rattrapage forcé. La reprise est donc intense pour Jean-Marie, qui gère une auto-école à Perigueux, en Dordogne. Il a fallu adapter les cours de conduite, comme il l’explique à France Bleu Périgord : "C'est juste un petit peu plus compliqué parce qu'on n'est pas censé mettre la climatisation, on est censé aérer le véhicule tout le temps, ce qui peut poser des problèmes sonores pour identifier l'absence de clignotants ou de l'environnement. On compense par d'autres méthodes, on s'adapte. On a connu des pédiode sans climatisation. Ça nous rappelle de bons souvenirs !"

Bonne nouvelle pour ceux qui aiment la climatisation naturelle, les parcs de loisirs peuvent rouvrir. Les attractions peuvent accueillir à nouveau les visiteurs et pour les gestionnaires, c’est un soulagement. Ils attendaient ce feu vert, comme à Saint-Martin-de-Landelles dans la Manche où se trouve le parc Ange Michel. Christine Gougeon, sa responsable, prépare tout pour ouvrir ce week-end comme elle l’a dit à France Bleu Cotentin : "Je veux ouvrir parce que j'ai été encouragée par la clientèle. J'ai confiance dans l'avenir par contre on a perdu beaucoup d'argent. Ça va être une année que j'espère blanche. On va tout mettre en oeuvre pour, j'espère, se sauver."

La prochaine saison de football se prépare