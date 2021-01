En 2020, année marquée par le Covid-19, la mortalité a augmenté de 9% en France par rapport à 2019, selon une estimation provisoire de l'Insee

Cette hausse de la mortalité est entièrement due aux plus de 65 ans, explique l'institut : en dessous, on constate soit une hausse négligeable, soit une baisse de la mortalité, notamment chez les moins de 25 ans.

C'était un indicateur très attendu pour mesurer l'impact réel de l'épidémie de Covid-19 : en 2020, la France a compté 9% de décès supplémentaires, toutes causes confondues, par rapport à 2019 ou 2018, selon une estimation provisoire publiée par l'Insee vendredi 15 janvier. "L'excédent de mortalité par rapport à 2019 s'établit à 53 900" morts. Un excédent notamment observé lors des deux pics de l'épidémie de coronavirus, et qui concerne "uniquement les personnes âgées de 65 ans et plus".