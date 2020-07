Emploi des jeunes : le gouvernement élargit les règles

Une aide sur mesure pour inciter à l'embauche des jeunes : 1 000 euros par trimestre versés à partir d'un CDD de trois mois minimum. Une entreprise qui recycle des bouteilles en plastique est en pleine expansion. Le patron a besoin d'embaucher 5 personnes d'ici la fin de l'année. La prime spéciale jeunes pourrait l'inciter à recruter différemment. "C'est une aide qui pourrait nous inciter à prendre plus de risque sur des profils plus jeunes. C'est en tout cas comme ça que je le vois. Ca ne va pas forcément déclencher un recrutement en tant que tel, mais on peut prendre quelqu'un de moins formé, on va prendre plus de temps pour le former", explique Benoit Paget, patron de Green Big.

Mise en place à la rentrée

Mais qui sera éligible à cette aide ? Le salarié devra avoir moins de 25 ans. Le patronat plaide toujours pour 27 ans, mais le gouvernement ne veut pas céder sur ce point. Côté salaire, la revendication des patrons a été entendue : seront concernés les salariés gagnant jusqu'à deux SMIC, soit 2 440 euros net par mois. Coût total prévu du dispositif : entre 1 et 1,5 milliards d'euros. Le plan sera présenté jeudi 23 juillet pour une mise en place dès la rentrée de septembre.

