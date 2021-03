Emploi : ces Français qui se reconvertissent pendant la crise du Covid-19

Avant le coronavirus, Clara avait la musique dans le sang : elle mixait dans un grand club parisien. "Vendredi 13 mars, j’arrive au bureau et mon patron m’appelle et me dit que c’est terminé. C’est vertigineux comme sentiment", indique l’ancienne programmatrice. A 35 ans, elle s’est reconvertie loin du monde de la nuit, dans une start-up. "Cela a mis du temps, mais j’avais envie de me frotter à tout cela et je ne suis pas déçue", précise-t-elle.

"Se poser et réfléchir"

La reconversion, un choix qui s’est aussi imposé pour les élèves de la Rocket School, une école dédiée à ceux qui veulent rebondir dans les métiers du numérique. "Un des aspects positifs c’est que cela va permettre à des gens de se poser et de réfléchir à ce qu’ils veulent faire de leur vie et la plupart des gens que l’on accueille ont été impactés par le Covid au niveau professionnel", indique Cyril Pierre de Geyre, directeur de la Rocket School. Depuis la crise du Covid-19, 44% des demandeurs d’emplois souhaitent changer de métier.