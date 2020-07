VIDEO. Décentralisation, temps de travail… Quels axes pour l’acte 3 du quinquennat d'Emmanuel Macron ?

Emmanuel Macron consulte et le fait savoir. Les présidents du Sénat, de l’Assemblée nationale et du Conseil économique et social ont été reçu jeudi 2 juillet à l’Élysée. L’objectif de cette réunion, en présence du Premier ministre, était d’écouter leurs propositions à quelques jours du remaniement qui doit lancer l’acte 3 du quinquennat.

Le Sénat porte un axe fort : ouvrir une nouvelle page de décentralisation, tout ne doit plus venir de Paris. "Il faut inverser la verticalité, il faut passer par la décentralisation", a déclaré Gérard Larcher. La requête pourrait bien être entendue. Lors de son allocution télévisée, le 14 juin dernier, Emmanuel Macron s’était prononcé pour une nouvelle répartition des responsabilités et davantage d’autonomie des collectivités. La question se pose également sur le temps de travail des Français : va-t-il être allongé pour répondre à la crise économique ?