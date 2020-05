Élections municipales : le Premier ministre doit donner la nouvelle date du second tour

Le journaliste de France Télévisions Jean-Baptiste Marteau est en direct de l’hôtel de Matignon vendredi 22 mai, où le Premier ministre Édouard Philippe et le ministre de l’Intérieur Christophe Castaner doivent s’exprimer pour indiquer la nouvelle date du second tour de l’élection municipale. "Ce second tour des municipales aurait dû avoir lieu le 22 mars, soit il y a deux mois", précise le journaliste.

Fin juin ou janvier 2021 ?

"Deux hypothèses sont sur la table, elles ont été présentées aux chefs des partis, ici, à Matignon, mercredi : soit fin juin, soit janvier 2021. Selon nos informations, la date du 28 juin est largement privilégiée", ajoute Jean-Baptiste Marteau. Mais la tenue du second tour est conditionnée à la situation sanitaire. Le conseil scientifique rendra donc un avis vers le 10 juin pour indiquer si la tenue du scrutin est toujours possible. Ce second tour concerne 5 000 communes, les plus denses.

