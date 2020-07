Ehpad : le retour à la vie

Des jeux et des rires. Depuis un mois, la salle de restauration se réanime dans un des Ehpad situé à Créteil dans le Val-de-Marne, éprouvé par le confinement. "C’est passé, on est encore là. J’espère qu’il n’y en aura pas d’autres", confie une résidente. L’épidémie a emporté une dizaine de résidents, alors le retour de la vie en groupe est aussi précieux qu’encadrer. "La réouverture du restaurant a été l’un des moments les plus forts de cette période Covid", explique Isabelle Aubois, cadre de santé.

Les visites ont repris

Dans cet Ehpad, les 90 résidents ont été confinés dans leur chambre. Les visites ont repris, mais l’isolement des dernières semaines les ont fragilisé. La solitude a aggravé l’état de certains résidents. Auprès des résidents, les infirmiers et aide-soignants, mobilisés dans cette épreuve, ont été profondément marqués dans leur vie professionnelle.