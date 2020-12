Ehpad : des règles assouplies pour les fêtes

Les règles seront assouplies dans les Ehpad (Établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes) pour les fêtes de Noël. Les visites en chambre seront de nouveau autorisées. Se voir à nouveau dans l’intimité d’une pièce sera possible, notamment pour les résidents Covid. Les plages horaires et le nombre de visiteurs sont revus à la hausse. Une excellente nouvelle pour les familles. À condition de réussir à trouver un rendez-vous.

Pas de confinement au retour en Ehpad

"Déjà en période actuelle, les prises de rendez-vous sont saturées, donc il y a beaucoup de familles qui vont se heurter à des difficultés en pensant que l’Ehpad ne répond pas. Mais ce n’est pas qu’il ne répond pas, c’est que c’est saturé", rapporte Claudette Brialix, présidente de la Fédération des associations de personnes âgées et leurs familles. Un problème d’organisation va vite se poser pour les Ehpad, et l’État doit accompagner le personnel. Pour Noël, les résidents auront également la possibilité de rendre visite aux membres de leur famille. À leur retour, un test PCR sera effectué, mais ils ne seront plus confinés pendant une semaine. Ils ne pourront pas effectuer d’activités de groupe durant sept jours par mesure de sécurité.