Économie : cette automne, Français dépensent deux fois moins que l'an dernier

Normalement à cette époque, les Français sont plus dépensiers qu’épargnants, c’est que les économistes appellent la décollecte d'octobre. Cadeaux, impôts, travaux… C’est même la première fois que les Français ont recommencé à piocher dans leurs économies depuis des mois. Mais cette décollecte n’est que de 1,01 milliard d’euros en mois sur le livret A et de développement durable et solidaire, deux fois moins que l’an dernier.

Une forte épargne

Avec les confinements, les Français ont fortement épargnés : 110 milliards d’euros depuis janvier 2020. Mais selon l’économiste Cyril Blesson, cette manne n’ira pas forcément à la reprise économique : "toute cette épargne qui va vers des produits liquides et sans risque dont le livret A fait partie, ne se dirige pas vers les marchés d’actions ni les fonds propres des entreprises. Mais c’est de ça dont les entreprises auraient besoin pour faire face à la crise économique." Le gouvernement a multiplié les annonces pour flêcher cette épargne vers les entreprises, pour l’instant sans succès.

