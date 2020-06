Écoles : le retour s’organise pour tous les élèves

Le retour à l'école est obligatoire lundi 22 juin, mais la question de la distanciation sociale en classe demeure. "Elle n’est pas totalement supprimée pour le moment, elle est allégée. Jusqu’à aujourd’hui, il fallait quatre mètres carrés par élève, cette distance a été réduite. La nouvelle règle c’est un mètre entre chacun, de chaque côté, et un mètre en face à face. Ça ne concerne que les espaces clos et uniquement les primaires et les collèges. Cette règle ne s’applique pas pour les petits", explique la journaliste de France Télévisions Valérie Heurtel mercredi 17 juin.

Le casse-tête de la taille des salles

Concernant la taille de la taille des salles, "c’est un vrai casse-tête". En effet, "pour beaucoup de chefs d’établissements, on peut déplacer la classe dans tous les endroits qui permettraient de s’étaler un peu plus, s’installer par exemple au CDI (bibliothèque, ndlr) s’il est plus spacieux que la salle de classe. Faire école dehors est également autorisé et même recommandé. Il faut enfin absolument éviter que les groupes se croisent, en étalant les arrivées et les départs", conclut la journaliste.