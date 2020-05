Écoles : le casse-tête du transport scolaire

Après des semaines d’arrêt, les cars scolaires vont reprendre du service. Il faut préparer les véhicules un par un, avec une préoccupation principale : condamner un siège sur deux. Un redémarrage du transport scolaire avec des véhicules dont la capacité aura donc été divisée par deux. Le patron de l’entreprise présente le dispositif à son commanditaire, un responsable de la communauté de communes. Un décompte des élèves a été effectué. Il devrait y avoir suffisamment de bus.

Le port du masque dans les cars obligatoire dès 6 ans

Nouvelles procédures pour les conducteurs : port du masque en permanence pour eux et pour les enfants dès 6 ans. Du côté des parents, on s’interroge encore sur la façon dont les enfants vivront avec les nouvelles règles. Rendez-vous la semaine prochaine et le 11 mai pour la remise en route, avec un transport scolaire dont des conditions totalement inédites.