DIRECT. #OnVousRépond : posez vos questions sur le coronavirus et le confinement

Ce qu'il faut savoir

Comment concilier poursuite de l'activité économique et protection des salariés pendant l'épidémie ? Pour tenter de trouver une réponse à cette question, Emmanuel Macron s'entretient avec les partenaires sociaux, vendredi 27 mars à 11 heures. L'Elysée entend "faire le point avec les salariés et les chefs d'entreprise sur les mesures de protection au travail contre le coronavirus et de faire connaître à l'ensemble des acteurs les mesures et dispositifs d'aide mis en place par le gouvernement". De son côté, Edouard Philippe réunit le gouvernement au grand complet pour une visioconférence sur l'épidémie depuis la Cellule interministérielle de crise, installée au sous-sol du ministère de l'Intérieur. En attendant d'éventuelles annonces, et comme chaque jour depuis le début du confinement et de la pandémie de Covid-19, les équipes de franceinfo sont mobilisées pour vous aider à y voir plus clair, grâce à l'opération #OnVousRépond.

Comment ça marche ? Posez vos questions directement dans le live de franceinfo ou via ce formulaire dédié. De 6 heures à minuit, plusieurs membres de la rédaction se relaient pour y répondre. Vous retrouverez les réponses dans le direct. Bien sûr, le très grand nombre de questions ne nous permet pas de toutes les traiter, mais il est possible que la réponse à votre interrogation ait déjà été donnée à un autre internaute.

Les malades du groupe sanguin O seraient minoritaires parmi les contaminés. Est-ce vrai ? Une étude chinoise affirme effectivement que les personnes du groupe sanguin A seraient plus susceptibles d’être contaminées par le coronavirus que d'autres groupes sanguins. Ils pourraient aussi développer des symptômes plus graves que les autres. Mais attention, ces affirmations se basent sur de vrais tests, mais leurs résultats ne peuvent pas encore être considérés comme fiables. On vous explique pourquoi dans cet article.

Comment mettre fin à la pandémie ? "Ce qu'on sait du coronavirus, c'est qu'une fois qu'il a immunisé un certain pourcentage de la population, c'est terminé. Et le vaccin, toute la recherche mondiale est focalisée là dessus", a répondu le ministre de la Santé sur France 2.