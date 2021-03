DIRECT. Covid-19 : "On ne peut fermer l’école que lorsque l’on a tout essayé", maintient Jean-Michel Blanquer

#COVID_19 Il y a un an j’étais enceinte de mon deuxième enfant et je me demandais ce qui allait advenir de moi, mon terme était fin avril. Il est arrivé début avril, quand on vous dit qu’un accouchement ne se déroule jamais comme prévu : comme on était confinés, toutes les personnes qui devaient m’amener à l’hôpital avaient éteint leur téléphone pendant la nuit, j’ai du déranger les pompiers pour être amenée à l’hôpital (seule, mon mari gardait mon premier). 20h de travail dont 16h seule en chambre car la maternité venait de détecter une maman covid. Évidemment les petits massages dont on nous parle en séance de préparation à l’accouchement n’ont pas eu lieu puisque je souffrais seule. Quand on m’a récupérée j’étais à 6cm. On m’a posé une péridurale et mon mari est arrivé. Le petit J est arrivé dans nos vies pour notre plus grand bonheur et c’est ça qui compte. Mais pffffiou le covid a bien eu raison de nos projets d’accouchement naturel et serein. Je suis ensuite restée seule avec J à la maternité pendant 3 jours, pas très reposant non plus !C’est marrant à l’époque, nous n’avions pas de masque, sauf à l’hôpital : mon masque d’accouchement a duré 2 jours 😂Bravo à tous les professionnels de santé qui restent à nos côtés malgré leurs difficultés, leur fatigue et le peu de soutien concret des pouvoirs publics.Et merci à FI pour ces fils d’info toujours sympa Courage à tous pour les semaines qui arrivent