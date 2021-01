DIRECT. Covid-19 : le Japon répète sa volonté d'organiser les Jeux olympiques en 2021

Ce qu'il faut savoir

Il est déterminé. Le Premier ministre japonais et les organisateurs des Jeux olympiques de Tokyo, reportés l'an dernier en raison de l'épidémie de Covid-19, ont réaffirmé, vendredi 22 janvier, leur intention de les tenir cet été, contredisant des informations publiées dans la presse selon lesquelles le gouvernement y aurait secrètement renoncé. "Je suis déterminé" à accueillir des Jeux olympiques "sûrs" à Tokyo, en signe de "victoire de l'humanité sur le nouveau coronavirus", a déclaré le Premier ministre Yoshihide Suga lors d'une séance parlementaire. Dans un communiqué, le comité d'organisation de Tokyo-2020 a aussi rappelé qu'il était "entièrement concentré" sur les prépararatifs pour accueillir les Jeux cet été, à l'unisson avec le gouvernement japonais et la ville de Tokyo, le Comité international olympique (CIO) et le Comité international paralympique (CIP).

Cette déclaration vient contredire des rumeurs selon lesquelles le gouvernement nippon aurait déjà secrètement acté l'impossibilité d'organiser les Jeux olympiques cette année, du fait de la recrudescence mondiale de l'épidémie. C'est le journal britannique The Times (en anglais), qui a cité jeudi une source au sein de la coalition au pouvoir au Japon. Suivez notre direct.

Les épreuves de spécialité du bac, prévues en mars, sont annulées au profit du contrôle continu. C'est ce qu'a annoncé le ministre de l'Education nationale Jean-Michel Blanquer dans un courrier adressé aux enseignants. Les enseignements de ces spécialités "ne seront pas évalués au travers d'épreuves au mois de mars mais sur la base des moyennes des trois trimestres de terminale de ces enseignements", indique ce courrier, dont l'AFP a obtenu copie. Ces premières épreuves de spécialité du nouveau baccalauréat comptent pour un tiers de la note finale.

Olivier Véran demande aux Français de ne plus utiliser de masques faits maison. Ils sont jugés insuffisamment filtrants face à l'apparition de nouveaux variants plus contagieux du Covid-19, a indiqué le ministre de la Santé, jeudi sur le plateau du journal de 20 heures de TF1. "Le HCSP (Haut Conseil de la santé publique) recommande aux Français, et c'est la recommandation que je leur fais également, de ne plus utiliser le masque artisanal qu'on a fabriqué chez soi", a déclaré Olivier Véran, qui demande d'éviter également les masques industriels en tissu les moins filtrants (dits "de catégorie 2").