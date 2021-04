DIRECT. Covid-19 : avant le retour en classe, des professionnels de l'éducation ne sont pas rassurés

Ce qu'il faut savoir

A la veille d'un retour des élèves de maternelle et de primaire en classe, première phase vers la levée des restrictions face à l'épidémie de Covid-19, certains professionnels de l'education partagent leur réserve. "On aura les autotests pour les enseignants, mais pour ce qui est des tests salivaires, on n'en a pas encore vu la couleur avant les vacances et je ne sais pas si on en verra la couleur après les vacances, j'espère que des efforts seront faits", a déclaré sur franceinfo Catherine Da Silva, directrice d'école élémentaire à Saint-Denis et représentante du SNUipp-FSU 93 n'est "pas vraiment sereine", dimanche 25 avril. Suivez la situation dans notre direct.

Inquiétude de professionels de l'éducation avant la rentrée. "Il ne me semble pas que les chiffres soient extrêmement favorables à une réouverture des écoles. En ce moment, j'ai pas mal d'élèves qui ont le Covid-19, qui m'ont prévenue qu'ils ne seraient pas là à la rentrée", a estimé sur franceinfo Catherine Da Silva.

Nouveau record de cas en Inde, confinement prolongé à New Delhi. L'Inde a recensé, dimanche, près de 350 000 nouvelles contaminations au coronavirus sur 24 heures, un record mondial. Les autorités locales ont décidé de prolonger d'une semaine le confinement dans la capitale New Delhi.

Durcissement des mesures dans les aéroports français. Depuis samedi, tous les voyageurs revenant du Brésil, d'Inde, du Chili, d'Afrique du Sud, d'Argentine mais aussi de Guyane, devront fournir à leur compagnie aérienne avant l'embarquement un justificatif du lieu choisi pour passer la quarantaine.