Inde : l'épidémie de Covid-19 hors de contrôle

L'Inde s'enfonce de plus en plus durement dans la crise sanitaire avec un record mondial de contaminations au Covid-19 : plus de 300 000 nouveaux cas en 24 heures.

Surchargé, un hôpital de New Dehli (Inde) n'a plus le choix : face à l'afflux de patients et au manque de places, les malades doivent être soignés dans la rue. Certains n'ont pas pu être sauvé. À l'entrée des urgences, un corps sans vie est abandonné. Un homme attend désespérément qu'un lit se libère pour son oncle. "Je suis là depuis 10 heures ce matin, aucun hôpital ne veut de lui. J'en ai essayé quatre au total mais ils me renvoient tous ailleurs", regrette-t-il.

Vers une pénurie d'oxygène

En Inde, la courbe des contaminations s'affole. Rien que pour le mois d'avril, le pays a déjà recensé près de 4 millions de cas de Covid-19. Le système de santé est au bord de l'explosion. Sur les réseaux sociaux, des personnes de tous les milieux sociaux appellent à l'aide pour tenter d'obtenir un lit avec de l'oxygène. Car le pays manque également d'oxygène. Les directeurs d'hôpitaux s'inquiètent d'une éventuelle pénurie.