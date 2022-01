Désintox. Covid et école : non, il n'y a pas seulement 50 000 cas positifs cumulés pour 12 millions d’élèves

Alors que le protocole sanitaire à l'école ne cesse d’être réaménagé face à l’explosion des contaminations, au grand dam des parents d'élèves, le ministre de l'éducation nationale Jean-Michel Blanquer évoquait le 11 janvier sur BFM TV « autour de 50 000 cas positifs cumulés » pour 12 millions d’élèves. Un chiffre relativement bas, qui a suscité beaucoup d'interrogations et de commentaires compte tenu du nombre de nouveaux cas annoncés chaque jour en France.

Selon le secrétaire général du Syndicat national des personnels de direction de l’Education nationale, le chiffre officiel est largement minoré par des grosses perturbations dans les remontées du nombre de cas à l’inspection académique. Des déclarations qui ne peuvent plus être faites de manière exhaustive, en raison justement de l'emballement de l'épidémie.

D'ailleurs, si on se fie aux chiffres publiés par Santé publique France sur le taux d'incidence dans les classes d'âge scolarisées, on arrive à un tout autre résultat que les chiffres de Jean-Michel Blanquer.

Sur la semaine de la rentrée, du 1er au 7 janvier, on décomptait ainsi plus de 44 000 cas positifs chez les 3 à 5 ans, 127 000 chez les 6 à 10 ans, 110 000 chez les 11 à 14 ans et 117 000 pour les 15 à 17 ans. Soit un total de près de 400 000 cas de Covid recensés la semaine de la rentrée dans la tranche d’âge correspondant aux enfants scolarisés dans le premier et second degré. Huit fois plus que les chiffres du ministre.

