Négociations sur le prix de la consultation des médecins généralistes : "C'est un donnant-donnant", insiste François Braun

François Braun, ministre de la Santé et de la Prévention, est l'invité des "4 Vérités" sur France 2, jeudi 23 février. Trois ans après le début de l'épidémie de Covid-19, François Braun déclare que "les derniers chiffres sont rassurants". "On a un fond d'infection qui est extrêmement bas, qui ressemble de plus en plus à des épisodes d'infection de grippe par exemple. Mais je le dis depuis le début : restons prudents. (...) Nous ne sommes plus en urgence sanitaire, mais bien entendu, je continue à suivre de très près cette évolution", assure le ministre de la Santé.

La hausse du tarif des consultations

François Braun revient ensuite sur la demande de hausse du tarif des consultations par les médecins généralistes. La Caisse nationale d'Assurance maladie (Cnam) a proposé une augmentation d'1,50 euro de la consultation, ce qui a été considéré comme une "provocation" par les syndicats des médecins généralistes. "Nous allons vers une hausse de la consultation de base pour tenir compte de l'inflation", a-t-il reconnu. François Braun estime qu'il "faut peut-être remettre les choses à leur place" et explique qu'"1,50 euro de plus pour la consultation, globalement pour un médecin, c'est 7 000 euros de plus par an, c'est un beau treizième mois".

"C'est un donnant-donnant, il y a des engagements réciproques", a lancé François Braun sur France 2. Le ministre estime que "le gouvernement a fait beaucoup d'efforts depuis le début de ces négociations". "Je demande aux médecins de faire un pas vers nous", a insisté le ministre de la Santé.