Des médecins retraités pour faire face au coronavirus : ils "ont à cœur de continuer à être utiles à l'ensemble de la population"

Patrick Bouet, président du Conseil national de l’Ordre des médecins confirme que les professionnels retraités vont être appelés individuellement pour leur proposer, "sur la base du volontariat", de faire partie de la réserve sanitaire.

"Nous allons contacter individuellement chaque médecin retraité depuis moins de 5 ans", afin de leur proposer de faire partie de la réserve sanitaire pour faire face au coronavirus, explique Patrick Bouet, président du Conseil national de l’Ordre des médecins, ce mercredi sur franceinfo. Il indique qu'il "y a 40 000 médecins qui sont en retraite depuis moins de 5 ans".

franceinfo : Vous passez des appels pour contacter des médecins à la retraite ?

Patrick Bouet : Nous allons contacter individuellement chaque médecin retraité depuis moins de 5 ans. C'est son ordre [départemental] qui va le contacter et lui proposer de se porter volontaire auprès de la réserve sanitaire (…)

Le système est basé sur le volontariat, des médecins retraités comme des médecins en activité.Patrick Bouet, président du Conseil national de l’Ordre des médecinsà franceinfo

Tout le monde peut-être volontaire, je suis moi-même volontaire (…) Il y a 40 000 médecins qui sont en retraite depuis moins de 5 ans et qui ont déclaré ne pas avoir d'activité régulière au conseil de l'ordre.

Est-ce que ce n'est pas contradictoire de faire appel à des médecins à la retraite, susceptible de faire partie de la population la plus exposée au coronavirus ?

J'appelle aujourd'hui à une mobilisation professionnelle. Et puis nous avons des médecins qui sont retraités à 62, 63 ans. Ils auront des mesures de protection comme l'ensemble des professionnels. Ce sont des acteurs du monde de la santé et ils ne sont pas moins légitimes que d'autres, ni plus exposés que d'autres dans l'exercice de leur métier.

Quelles sont les missions de la réserve sanitaire ?

Les missions sont celles déterminées par Sante publique France, c'est-à-dire l'appui au niveau d'établissements de santé ou d'établissements de personnes âgées (…) Ce sont des missions qui ont une durée donnée qui est fixée par Santé publique France. Et il y a des turn over qui sont utilisés. C'est pour cela que nous avons besoin d'un plus grand nombre de professionnels pour venir à l'appui et à l'aide du système de santé. Nous lançons un appel parce que c'est une mobilisation de l'ensemble des acteurs. Je sais que les médecins retraités ont à cœur, parce qu'ils ne sont jamais très éloignés du métier, de continuer à être utiles à l'ensemble de la population.